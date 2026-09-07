Un addio alla Fiorentina che era rimasto indigesto al tecnico: "Meritavo di restare"

Paolo Vanoli aveva lasciato la Fiorentina a giugno con un profondo rammarico. Arrivato a novembre con i viola ultimi e appena quattro punti, il tecnico era riuscito a centrare la salvezza, obiettivo affidatogli dalla società, costruendo poi un girone di ritorno da 29 punti.

Il cambio

Numeri che, secondo Vanoli, avrebbero meritato la conferma. La Fiorentina decise invece di cambiare progetto tecnico, affidandosi a Fabio Grosso. Una scelta accettata professionalmente, ma non senza amarezza, soprattutto per le modalità e i tempi della separazione. “Credo che avrei meritato di restare sulla panchina della Fiorentina”, ha dichiarato Vanoli. E sul dispiacere per l’addio è stato ancora più esplicito: “Da 1 a 10? Undici”.

Una decisione indigesta

Vanoli avrebbe voluto proseguire il lavoro e costruire una squadra più vicina alle proprie idee: “Volevo portare la Fiorentina in alto”. Il cruccio maggiore? “Si poteva dire “grazie, arrivederci” un po’ prima”. Parole che raccontano quanto Firenze gli fosse rimasta dentro.