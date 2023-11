L'ormai ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina (Florentia Viola) Fabio Quagliarella ha confessato di non poter tornare sul campo da calcio, confermando di fatto il suo ritiro. Ecco cosa ha detto a Sky Sport: “Se ho smesso? Sì per forza, sono costretto. Sono svincolato, ma sono in condizioni fisiche inaccettabili per poter scendere in campo”.

E aggiunge: “Avrò tutto il tempo per capire la strada da intraprendere, coltiverò nuovi sogni”. Quagliarella, dunque, lascia il calcio dopo un'ottima carriera in Serie A, accelerata incredibilmente con l'ultima avventura alla Sampdoria. In viola, solo una parentesi poco esaltante in C2.