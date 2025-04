Sulle possibili evoluzioni del mercato in casa Fiorentina, a cominciare dalla situazione di Moise Kean, è intervenuto il giornalista Matteo Moretto a Radio Bruno Toscana: “Il ragazzo ha capito tante cose, a cominciare dal fatto che può rendere benissimo quando viene messo al centro delle attenzioni. Squadre su di lui ci sono, ovviamente, ma credo che nella sua testa ci sia la volontà di fare almeno un'altra stagione alla Fiorentina. Se non cambia qualcosa di decisivo, resterà anche l'anno prossimo”.

Sul Mondiale del 2026: “Questo è un fattore sicuramente importante per il futuro del ragazzo. Vuole arrivarci da protagonista e vuole mettersi bene in mostra con il club, finalmente quest'anno l'ha toccato con mano”.

Su De Gea: “Che la Fiorentina esercitasse l'opzione per estendere il suo contratto, era ampiamente prevedibile. Possono arrivare offerte per lui, alcuni club hanno già chiesto informazioni. La priorità del portiere, però, è continuare a Firenze e non ha la testa altrove”.