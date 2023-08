Niente Arabia per Salah, Klopp spazza via ogni voce: "Resta al Liverpool al 100%"

In un calciomercato che vede assolutamente l'Arabia Saudita come protagonista anche alcuni illustri ex Fiorentina si lasciano tentare. Stiamo ovviamente parlando di Salah, negli ultimi giorni fortemente accostato all'Al-Ittihad.

Ogni voce è stata però spazzata via, per il momento, dall'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp, che in conferenza stampa ha affermato: “Salah è un giocatore del Liverpool e anche se ci fossero richieste dall'Arabia la nostra risposta sarebbe negativa: resta al 100%”.