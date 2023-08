Dovendo immaginare una corsa all'Europa, è chiaro che una delle concorrenti della Fiorentina potrebbe essere la Roma. Una squadra, quella giallorossa, che dopo mesi difficili sembra finalmente in procinto di rinforzarsi sul fronte offensivo. Azmoun arriverà, mentre la pista Lukaku si è riscaldata nelle ultime ore.

Di questo, alla vigilia della gara di campionato contro il Verona, ha parlato il tecnico giallorosso Josè Mourinho: “Quando Pinto mi ha proposto Azmoun, mi ha detto che oltre a lui sarebbe arrivato un altro attaccante. Azmoun, Belotti e un terzo centravanti di qualità mi farebbero felice. Abbiamo dei giocatori, come Dybala, che se non avessero avuto infortuni oggi non sarebbero alla Roma. Ci stiamo abituando a riportare certi campioni al livello di un tempo, questa è la nostra realtà e dobbiamo avere basse aspettative. Ad oggi non possiamo permetterci di fare come la Fiorentina, che ha rifiutato 40 milioni per Nico Gonzalez. Siamo una squadra che può arrivare tra il quinto e l'ottavo posto".