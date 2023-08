Pruzzo: "Beltran più agile di Nzola, con il Lecce me lo aspetto titolare. Brekalo e Sottil? Un film già visto"

L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha commentato a Lady Radio la sconfitta di Vienna: “La partita poteva finire tranquillamente 0-0, il gol degli austriaci è derivato da una nostra ingenuità. Viola meglio nella ripresa con tanto giro palla, ma si vede che siamo a inizio stagione e che manca brillantezza. Giovedì prossimo bisognerà soltanto mettere in campo la differenza tecnica che c'è tra le due squadre”.

E poi su Nzola: “Lo vedo più come uno da buttare dentro quando le cose non vanno. E' uno che aiuta gli altri, ma ieri erano tutti sotto tono. Brekalo e Sottil mi sembrano un film già visto, poi ieri non era in serata nemmeno Bonaventura. Beltran si vede che ha qualità, rispetto a Nzola è più agile ma deve ancora entrare in condizione. In ogni caso contro il Lecce mi aspetto lui dal primo minuto”.