Calamai: "Che brutta Fiorentina a Vienna, ma rimane nettamente favorita. Adesso è arrivato il momento di Beltran"

Il giornalista fiorentino Luca Calamai ha parlato a TMW Radio, esprimendosi sulla partita dei viola ieri contro il Rapid Vienna in Conference League. Queste le sue parole: "Una brutta partita ieri, poteva finire in un altro modo con un rigore che nasce da una serie di errori strani, ma è stata sorprendentemente brutta in Conference. La Fiorentina resta nettamente favorita, ma ciò che è emerso è la differenza di preparazione. Le sei partite in più nelle gambe e nella testa dei giocatori del Rapid si sono viste tutte.

Bonaventura è stato l’emblema del nervosismo della squadra, non riusciva a fare nulla e si è innervosito molto. Poi credo che sia arrivato il momento di Beltran. L’argentino non è un giovane, è uno che giocava titolare al River ed era nel pieno della stagione. Fisicamente sta benissimo, Beltran è la speranza di Firenze di aver trovato il nuovo Lautaro. Tocca a lui ora”.