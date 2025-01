Sia Vicario che Foster out in casa Tottenham, con due infortuni che hanno pesantemente condizionato il mercato della squadra inglese, costretta ai ripari nel reparto portieri fin da subito.

Come riporta il giornalista inglese Paul O Keefe, prima di perfezionare l'arrivo del classe 2003 Antonín Kinský, arrivato in prestito dallo Slavia Praga, gli Spurs si erano informati anche per Tommaso Martinelli della Fiorentina.

Alla fine il Tottenham ha optato per il portiere polacco, ufficializzato nelle ultimissime ore alla corte di Ange Postecoglou.