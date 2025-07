Non c'è dubbio che l'esperienza fatta in Serie B, in prestito alla Juve Stabia, abbia fatto un gran bene a Niccolò Fortini che è ritornato alla Fiorentina più forte e consapevole delle proprie capacità.

Bayer Leverkusen

Un anno questo passato con occhi indiscreti addosso, anche da parte di grandi società come il Bayer Leverkusen, ma che non è di certo passato inosservato nelle stanze del Viola Park. Tant'è che l'eclettico esterno è in predicato di restare in maglia viola per questa stagione. Sarebbe una decisione in linea con il tipo di mercato fatto finora in cui sono stati immessi giocatori prevalentemente giovani e che avessero un certo tipo di identità.

Identità

Fazzini e Viti sono entrambi tifosi della Fiorentina dalla nascita, Fortini ha la maglia viola cucita addosso ormai da anni, perché ha fatto un lungo percorso nelle giovanili gigliate. Anche per questo motivo il classe 2006 nato a Camaiore sarebbe uno su cui puntare.

Non c'è solo il Leverkusen, Fortini ha tante squadre dietro pronte ad investire su di lui, ma ha anche e soprattutto un contratto da ridiscutere con la Fiorentina. Quello attuale ha come scadenza il 2027, ma è ‘tarato' su parametri non da giocatore di prima squadra.

Stessa agenzia che segue Viti

E' rappresentato dalla stessa agenzia che segue Viti e quindi i rapporti con la dirigenza gigliata sono buoni. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per un bel matrimonio, che sia fruttuoso per entrambi.