De Laurentiis furioso e sconcertato per la sconfitta contro la Fiorentina. Garcia sotto osservazione

Firenze ride e gode, Napoli si lecca le ferite. Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, si legge su Il Mattino era furioso e sconcertato negli spogliatoi dello stadio, dopo la sconfitta subita contro la Fiorentina.

De Laurentiis ha messo sotto osservazione il tecnico Rudi Garcia, anche se, nel breve, non arriverà nessuna decisione clamorosa sul tecnico (leggasi esonero). Il numero uno si aspettava un ruolino di marcia diverso, più punti in classifica e non vedere la squadra essere messa sotto sul piano del gioco, così come accaduto ieri sera.