Un ritorno alla Dinamo Zagabria che intriga Brekalo, ma ci sono ostacoli nella possibile operazione di mercato. E la Fiorentina...

.Che la Dinamo Zagabria rivoglia con sé il figliol prodigo Josip Brekalo, ormai non è un mistero. I croati volevano riportarlo nella squadra in cui è cresciuto già un anno fa, quando l'attaccante di proprietà del Wolfsburg, invece, approdò alla Fiorentina.

L'interesse per il numero 77 viola da parte del club di Zagabria è ancora vivo e il giocatore gradirebbe il ritorno al passato. Come appreso da Fiorentinanews.com, però, nella possibile operazioni ci sono ostacoli da tenere di conto. In primis l'aspetto economico: la Dinamo non si può permettere il pagamento di uno stipendio come quello di Brekalo, che attualmente a Firenze guadagna circa un milione e mezzo.

Per convincere il club viola dalla Croazia offrono un prestito, magari con la spartizione del pagamento dello stipendio tra le due società. Ancora non è comunque detta l'ultima parola sul futuro di Brekalo alla Fiorentina, con la società che deciderà a breve cosa fare dell'esterno croato.