Prospettive francesi per Kouame, ma manca l'accordo sulla cifra per il riscatto

Alla ricerca di un attaccante, il Nantes ha deciso di puntare sul giocatore della Fiorentina, Christian Kouame. L'ivoriano in passato è stato spesso vicino all'approdo in Ligue 1 e questa volta potrebbe essere davvero quella giusta.

I canarini, secondo quanto riportato da FootMercato.net, sono attualmente in trattativa con la Fiorentina per ottenerlo in prestito con opzione di riscatto. I viola vorrebbero che il riscatto fosse fissato ad una cifra di 10 milioni di euro mentre il Nantes spinge per abbassarla a 5,5 milioni di euro (ma probabilmente dovrà l'asticella nelle prossime ore).

Da notare che Kouame alla Fiorentina percepisce un ingaggio di 1,5 milioni di euro netto all'anno.