Commisso: "Non sarò in Belgio, ma la squadra sa cosa deve fare. Spero che vada tutto bene e che la Fiorentina si avvicini ad Atene"

Ai canali ufficiali della Fiorentina è tornato a parlare il presidente viola Rocco Commisso. Tra i temi affrontati, anche la partita di mercoledì prossimo contro il Club Brugge, valida per il ritorno della semifinale di Conference League. Di seguito le sue parole.

‘Non sarò a Bruges, squadra e mister sono stimolati’

“Contro il Bruges abbiamo vinto negli ultimi minuti. Io non sarò in Belgio, ma la squadra andrà là per raggiungere Atene. Non ho chiesto niente al mister e alla squadra, sanno cosa devono fare, sono tutti stimolati".

‘Abbiamo già vinto all’andata, servirà il cuore per dare una gioia ai tifosi'

“Non ci potrò essere ed è un peccato, ma ho la speranza che tutto vada bene. Possiamo giocare sapendo che siamo forti anche noi, abbiamo già vinto all'andata. Serviranno massima concentrazione e cuore tutta la partita per dare una gioia a tutti i tifosi viola e un pochettino pure a me”.