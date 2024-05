Di Gennaro: "Italiano poteva evitare di far capire che a fine anno se ne sarebbe andato. Palladino mi piace molto, Aquilani idea interessante"

A Lady Radio è intervenuto l'ex centrocampista della Fiorentina Antonio Di Gennaro toccando vari temi dell'attualità viola nel corso del suo collegamento con l'emittente.

"La Fiorentina ha puntato alle Coppe tralasciando un po’ il campionato e sta alternando momenti in cui alterna cose buone a momenti di deconcentrazione e mancanza di equilibrio. Importanti le reti di Belotti e Nzola all'andata col Bruges, in Belgio però servirà una quadratura compatta per 95'. Ricordiamoci il gol subito allo scadere col West Ham. Centrare la finale sarebbe importante ma non c'è nulla di scontato e lo dimostrano i 4 gol presi dall'Aston Villa all'andata".

‘Un acquisto come Gudmundsson avrebbe potuto far la differenza’

"Italiano avrebbe potuto evitare di far capire che a fine anno sarebbe andato via. La mentalità in Italia è diversa rispetto all'estero, dove di solito ciò accade normalmente. Italiano ha fatto due finali dopo anni difficili, non so poi se lo scorso gennaio avrebbe voluto un mercato più corposo, si era parlato tanto di un giocatore forte come Gudmundsson che avrebbe potuto far la differenza. Ora Atene è vicina e ci vorrà una Fiorentina concentratissima, lo scorso anno la squadra è stata sfortunata e meriterebbe un epilogo diverso. Arthur, Bonaventura e Gonzalez sono i tre che fanno la differenza, quando sono in palla loro la Fiorentina è del tutto diversa. Sanno ritagliarsi la giusta posizione in campo grazie alla loro qualità e personalità, sono elementi diversi dagli altri e alzano il livello. Se stanno bene, la Fiorentina ha grandi chances di passare il turno".

‘Palladino in viola mi piacerebbe, Aquilani idea interessante perchè…’

“Dopo la scomparsa di Barone andrà individuato quale sarà il progetto viola sul piano del management. Palladino mi piacerebbe molto, ha un'impronta chiara di gioco ed è cresciuto al Monza a fianco di una figura come Galliani da cui ha potuto apprendere. È molto ambizioso e sta venendo fuori molto bene. Aquilani? Idea interessante, conosce l'ambiente viola, ha allenato nel settore giovanile, ma aveva fatto lo stesso anche Simone Inzaghi prima di prendere il timone della Lazio. Aquilani ha fatto il suo campionato a Pisa, salvandosi tranquillamente. Occorre impostare un progetto tecnico tattico chiaro assieme ai dirigenti definendo le prospettive future”.