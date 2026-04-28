Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato anche dell'arrivo alla Fiorentina di Fabio Paratici all'interno del macro tema direttori in Italia.

Le parole di Criscitiello

“In Italia c'è un problema di classe dirigenziale. La Roma non ha un direttore sportivo, Massara è un ottimo capo scout. Poi mettono Ranieri che è un allenatore ha fare il direttore e cozza con l'allenatore. Al Milan c'è Tare, ma poi c'è Moncada che deve parlare con Furlani. La Juventus ha quattro direttori e poi sceglie con l'algoritmo Comolli”.

Le parole sulla Fiorentina

"Poi però guardiamo la Fiorentina: si rimette in piedi quando sceglie Paratici. La figura del direttore non si vede quando c'è da prendere i giocatori, ma quando serve risolvere i casini durante tutto l'anno".