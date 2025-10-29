Sohm: “Bene per un’ora, poi abbiamo ceduto. Ho sbagliato io e devo migliorare, come tutti quanti. Domenica dobbiamo solo vincere”

Dopo la sconfitta contro l‘Inter, il centrocampista della Fiorentina Simon Sohm ha parlato ai canali ufficiali: “Secondo me abbiamo fatto bene per 60 minuti contro la squadra più forte del campionato, fortissima. Poi dopo l’1-0 siamo calati, ma era difficile. Dobbiamo comunque fare di più, lo sappiamo tutti. Questo è l’obiettivo adesso”.

”Abbiamo problemi con l’ultimo passaggio. Ho sbagliato io”

“Uno dei nostri problemi è l’ultimo passaggio per chiudere l’azione. Oggi ho sbagliato io in quel caso e devo fare meglio, come tutti i miei compagni di squadra”.

”Domenica dobbiamo solo vincere”

“Dobbiamo vincere, pensiamo solo a quello. Aspettiamo i primi tre punti della nostra stagione da troppo tempo. Domenica dobbiamo vincere, è l’obiettivo”.