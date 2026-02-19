L'avvertimento dell'allenatore dello Jagiellonia: "Dopo la partita vi ricorderete come mi chiamo"

Un siparietto che lo ha visto protagonista, terminato con una sorta di avvertimento. E' quello andato in scena alla vigilia di Jagiellonia-Fiorentina, e che ha visto coinvolto l'allenatore dei polacchi, Adrian Siemieniec.

“Il mio cognome? Dopo la partita…”

A chi gli chiedeva la corretta pronuncia del suo cognome, Siemieniec ha risposto piccato: “Dopo la partita vi ricorderete come mi chiamo...”.

Fiducia

C'è molta fiducia nell'ambiente dello Jagiellonia relativamente alla partita di stasera. E questo tipo di atteggiamenti la fa trasparire ancora di più.