L'avvertimento dell'allenatore dello Jagiellonia: "Dopo la partita vi ricorderete come mi chiamo"
Adrian Siemieniec
Un siparietto che lo ha visto protagonista, terminato con una sorta di avvertimento. E' quello andato in scena alla vigilia di Jagiellonia-Fiorentina, e che ha visto coinvolto l'allenatore dei polacchi, Adrian Siemieniec.
“Il mio cognome? Dopo la partita…”
A chi gli chiedeva la corretta pronuncia del suo cognome, Siemieniec ha risposto piccato: “Dopo la partita vi ricorderete come mi chiamo...”.
Fiducia
C'è molta fiducia nell'ambiente dello Jagiellonia relativamente alla partita di stasera. E questo tipo di atteggiamenti la fa trasparire ancora di più.
💬 Commenti (7)