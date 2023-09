Jovic si trova già a Milano, a breve la firma sul contratto. Le ultime

Luka Jovic lascia la Fiorentina dopo appena un anno. Il matrimonio fra il club gigliato e l'attaccante della scuderia di Fali Ramadani è sul punto di terminare. Anche se solo parzialmente.

L'ex Real Madrid, infatti, si sposterà al Milan in prestito, con la formula del prestito secco gratuito. Intanto, il giocatore si trova già nel capoluogo meneghino, attualmente a Casa Milan, pronto a mettere la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero.

Niente visite mediche per il serbo, che è sul punto di mettere tutto nero su bianco per la sua seconda avventura in Italia.