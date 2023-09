Jovic al Milan: operazione in chiusura. Fiorentina pronta a liberarsi dell'ex Real. I dettagli e la formula del trasferimento

Luka Jovic si avvicina all'addio dalla Fiorentina. Il Milan, infatti, che si è visto sfumare Rafa Mir dal Siviglia, avrebbe virato sull'attaccante fuori dal progetto della squadra di Vincenzo Italiano.

Sono in corso contatti fra le parti per portare il centravanti serbo a Milano, vista anche l'esclusione dalla lista Uefa della Fiorentina. Mancano poche ore alla chiusura del mercato italiano, ma adesso Jovic potrebbe davvero lasciare Firenze.

Dopo lo stop della trattativa per Taremi si è fermata anche la trattativa per Mir. Il Siviglia ha infatti bloccato la cessione dell'attaccante spagnolo al Milan, non avendo trovato un sostituto. Luka Jovic è ora stato proposto ai rossoneri, che hanno dato il loro ok alla trattativa. Il Milan cerca ora l'intesa con la Fiorentina per portare Jovic in rossonero con la formula del prestito, secco e gratuito. L'operazione è in chiusura.