Adani: "Sì, la maglia della Fiorentina non pesa come quella della Juventus, ma per Vlahovic gli alibi sono finiti"

A La Domenica Sportiva ha parlato l'ex Fiorentina Lele Adani, intervenendo su un altro ex Fiorentina. Queste le sue parole su Dusan Vlahovic, attaccante in forza alla Juventus: "ha parlato così di Vlahovic: "Perché Vlahovic non riesce a rendere come quando era alla Fiorentina? La differenza dei livelli delle squadre è importante. La maglia della Juventus pesa, la maglia del Milan pesa e la maglia dell'Inter ha un'altra valenza nel panorama mondiale del calcio.

Il Vlahovic che sta fallendo quest'anno denota che, anche se è cambiato lo stile di gioco, lui ha dei problemi. La Juventus del ciclo precedente non lo riforniva tanto e lui faceva dei gol di grinta, di cattiveria, di testa. Questa è una squadra che arriva di più davanti per lui oppure fa fatica a stoppare e controllare il pallone quindi un po' gli alibi per lui soni finiti".