Sarri convoca il 'ceduto' Guendouzi per la Fiorentina. Una lunga lista di assenti, recupera un ex viola

Come avete potuto leggere in mattinata, la Lazio ha praticamente già ceduto al Fenerbahçe, Guendouzi, per una cifra intorno ai trenta milioni di euro.

Il tecnico biancoceleste, Sarri, lo ha convocato lo stesso per la gara di stasera contro la Fiorentina e dovrebbe scendere pure in campo nonostante ci possano essere controindicazioni in merito.

Assenti

Del resto la Lazio è in difficoltà di organico in questo momento perché ha ceduto da poco Castellanos, è senza gli squalificati Noslin e Marusic e ha Dia in Coppa d'Africa.

Recupera però l'ex viola Vecino che domenica era out per influenza.

I convocati

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel.

Difensori: Pellegrini, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila.

Centrocampisti: Vecino, Rovella, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi.

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Isaksen, Cancellieri, Serra.