I giocatori della Fiorentina rendono omaggio a Commisso prima della rifinitura: osservato un minuto di silenzio - VIDEO

Dopo la decisione di scendere comunque in campo contro il Bologna, rispettando la volontà di Rocco Commisso di onorare la maglia sempre, la Fiorentina di Paolo Vanoli questo pomeriggio è tornata ad allenarsi in vista della trasferta di domani contro i Felsinei: attorno alle ore 14 la squadra viola è scesa sul terreno di gioco del Viola Park per svolgere la sessione di rifinitura.

La squadra viola osserva un minuto di silenzio prima

E prima dare il via alla seduta di allenamento l'intera rosa e tutto lo staff tecnico di Paolo Vanoli si sono riuniti al centro del campo per osservare un minuto di silenzio per la scomparsa del presidente viola. Una volta finito l'allenamento la squadra, probabilmente attorno alle ore 17, partirà in pullman alla volta di Bologna. Queste le immagine pubblicate dal club gigliato sui propri canali social: