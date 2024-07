Giraldi: "Capisco l'impazienza del tifoso, ma per Casadei ha senso lavorare su un prestito. Gonzalez? Le squadre forti tengono i giocatori forti"

In merito al calciomercato della Fiorentina, è intervenuto il direttore sportivo (tra le altre ex Nottingham Forest) Filippo Giraldi. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana sul centrocampista Cesare Casadei: “Può giocare in diversi ruoli, in Nazionale con l’Under 20 ha impressionato da trequartista da inserimento, generalmente è una mezzala. Il calcio dei grandi è chiaramente un’altra cosa rispetto al livello giovanile, dove è emerso tantissimo. Che abbia le qualità per essere un calciatore importante, non c’è dubbio. Quello che è mancato fin qui è un pizzico di personalità, ci sono delle controindicazioni nel prenderlo”.

“Ha senso lavorare su un prestito”

Sull'ipotesi Fiorentina: “Io capisco l’impazienza del tifoso viola, però ha senso iniziare lavorando su un prestito per Casadei. Non credo che il club viola sia convinto di risolvere tutti i suoi problemi a centrocampo con lui. Anche perché il prezzo è alto e la trattativa è complicata”.

“Deve esserci l'ambizione di migliorarsi sempre”

Su Gonzalez: “Le squadre forti tengono i giocatori forti. Per loro devono arrivare cifre per cui valga veramente la pena, fuori mercato. Se arriva il Newcastle, società che non si fa molti problemi quando vuole un giocatore, e facendo un esempio presenta un’offerta irrinunciabile allora si può valutare. Ma prima di tutto devo fare delle valutazioni per non indebolire la squadra. E la Fiorentina deve avere l’ambizione di migliorarsi sempre”.