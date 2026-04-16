Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Crystal Palace: le assenze costringono Vanoli a cambiare modulo. Tornano Fagioli e Solomon

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha reso noto quella che sarà la formazione titolare che alle 21.00 scenderà in campo contro il Crystal Palace nella gara di ritorno dei quarti di Conference League. Il tecnico gigliato, nonostante il netto passivo dell’andata, crede ancora nell’impresa, ma oltre agli avversari il tecnico dovrà fare i conti con le tante assenze: retano infatti eclissi ancora Kean, Parisi e Fortini. A quanto pare nelle ultime ore a queste si è aggiunto anche un problema per Ndour, per questo l’allenatore gigliato si trova costretto a ridisegnare il suo scacchiere.

Ecco le scelte ufficiali di Paolo Vanoli.

E nel farlo inizia a partire dal Modulo, che per questa sera torna ad essere un 4-2-3-1. Nessun dubbio tra i pali: a difendere la porta viola ci sarà il solito De Gea. Novità invece in difesa, dove la coppia di centrali sarà composto da Pongracic e Ranieri, mentre sulle fasce ci saranno Comuzzo a destra e Gosens sulla fascia sinistra. In cabina di regia ci sarà il solito Fagioli, con a fianco a se Mandragora. Spunta il tridente dietro l'unica punta Piccoli: dietro il centravanti ci saranno Harrison, Gumdundsson e Solomon.

Le formazioni delle due squadre

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Mandragora, Harrison, Gudmundsson, Solomon; Piccoli All.: Vanoli.

Crystal Palace (3-4-3 ): Henderson; Canvot, Lacroix, Richards,; Mitchell, Kamada, Wharton, Munoz; Y.Pino, Mateta, Sarr. All.: Glasner