Presente ad un torneo di Padel, Billy Costacurta ha parlato di campionato e delle squadre che l'hanno colpito in particolar modo:

"Le squadre che mi hanno sorpreso di più sono Lazio e Fiorentina. Quando Baroni fu presentato le perplessità erano tante e anche se aveva dimostrato già di essere un buon allenatore era difficile prevedere che andasse così bene sia in Italia che in Europa. Palladino si era già fatto notare con il Monza, ha fatto vedere di essere un allenatore interessante, è emerso tra i giovani allenatori: ha un grande futuro davanti a sé, così come i viola".