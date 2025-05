Il calcio italiano non era pronto a una notizia così forte, nel vedere una squadra scudettata che ha scritto la storia degli anni ‘90 del calcio italiano precipitare in terza serie. Eppure è successo: la Sampdoria (dove milita l’ex Fiorentina Lorenzo Venuti) è retrocessa in Serie C. E i tifosi non hanno perdonato in alcun modo quanto accaduto ieri sera, con un comunicato durissimo, scritto dal comitato Federclubs che riunisce i gruppi blucerchiati.

Questo un estratto: “Proprietà, dirigenza, giocatori: non dimenticheremo mai quello che avete fatto alla nostra amata. Non contano più le promesse, le speranze, i progetti. Non dimenticheremo come siamo arrivati nelle vostre mani passando da Garrone a Ferrero. La realtà è che le vostre mani, di tutti voi, sono insanguinate e ogni sampdoriano vi ricorderà questa colpa, in ogni occasione”.