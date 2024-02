Gasperini: "Incontreremo le squadre più forti d'Italia tutte di fila. Coppa Italia? Unico trofeo alla portata per noi"

Nel post partita di Atalanta-Sassuolo, Gian Piero Gasperini ha parlato dei prossimi impegni della sua squadra, che la vedranno più volte di fronte alla Fiorentina, sia in campionato (17 marzo) che nelle semifinali di Coppa Italia (3 e 24 aprile). Queste le sue parole:

“Ci attendono 7 partite in 22 giorni? In questo periodo avremmo fatto volentieri a meno del recupero di campionato con l'Inter a San Siro. Incontreremo 6 delle prime 9 squadre in classifica, tutte di fila. Ci sarà anche l'Europa League, anche se non conosciamo ancora il nostro avversario. Pioli ci ha messo tra le favorite? Non lo so, lo ringrazio. Sicuramente Milan, Liverpool e Leverkusen sono favoriti. Col passare dei turni questa competizione assomiglia sempre più alla Champions per la qualità delle squadre. Ora abbiamo la rosa praticamente al completo e siamo in grado di affrontare tutti questi impegni, sperando di non farci male. Lo scudetto? L'unico trofeo alla nostra portata è la Coppa Italia”