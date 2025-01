Il telone della discordia: Alla ricerca della soluzione al problema. Ma alla prima del 2025 il panorama resterà lo stesso

Lo potremmo chiamare tranquillamente il telone della discordia. E' quello che dovrebbe coprire la vecchia Curva Fiesole, in rifacimento, piena di sabbia e detriti, durante le partite interne della Fiorentina e che finora non c'è stato.

Stesso panorama

La prima partita dei viola nel 2025 sarà quella di sabato prossimo contro il Napoli e il ‘panorama’ al Franchi, sarà sempre lo stesso, sarà sempre quello che abbiamo visto durante le esibizioni interne dei viola: desolante.

Problema logistico

Certo, il Comune di Firenze è alla ricerca di una soluzione a questo problema, anche perché mettere un telone per coprire tutto non è certamente una spesa faraonica, soprattutto se confrontata con gli importi previsti per il rifacimento dell'intero stadio. Però c'è una questione logistica da superare: dove installare i sostegni?

Ipotesi già scartata

Il tutto mentre l'opzione della copertura rimovibile è già stata scartata perché farebbe solamente perdere tempo laddove di tempo se n'è già perso abbastanza a causa della durezza della roccia che è stata trovata laddove nascerà la nuova Fiesole.