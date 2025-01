Valentini non arriva come successore di Quarta ed ecco che la Fiorentina mette nel mirino un altro difensore...

La Fiorentina sta per salutare Lucas Martinez Quarta, destinato a ritornare al River Plate. Nel frattempo è arrivato a Firenze, un altro difensore, Nicolas Valentini che però non sarà il successore del suo connazionale. Era già stato bloccato lo scorso giugno e doveva avere un percorso alternativo rispetto a tutti gli altri centrali già presenti in rosa.

Difensore nel mirino

Per questo motivo il club viola si sta guardando intorno e ha già messo nel mirino Pablo Marì del Monza su richiesta del tecnico, Raffaele Palladino. Il suo contratto scade a giugno, ma serve alla compagine brianzola alla ricerca di una complicata salvezza.

Contropartita per convincere il Monza?

Il Corriere dello Sport-Stadio scrive stamani che una contropartita come Matias Moreno potrebbe convincere l'AD monzese Adriano Galliani a cederlo. Ma questa è da considerare soltanto un'ipotesi al momento. Monza-Fiorentina è in programma lunedì 13: quella potrebbe essere un’occasione buona per discutere approfonditamente di tutto questo.