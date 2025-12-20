Mezzo Franchi è fin troppo per questa Fiorentina: venti minuti in compagnia solo delle gru. Non sarà l'unica azione della Fiesole

Non c'è patto, non ci sono scuse che tengano, è saltato tutto e le strade tra l'attuale Fiorentina, intesa come società e gruppo squadra, e i tifosi si sono definitivamente separate. L'iniziativa scelta dalla Fiesole per il match di domani con l'Udinese è chiara: lasciare nel silenzio e nella solitudine del Franchi la squadra per i primi venti minuti. Una scelta che non sarà imposta a nessuno ma che ha l'obiettivo di coinvolgere più persone possibile.

Riempire la metà agibile del Franchi per questa Fiorentina è fin troppo e soprattutto non ha portato alcun risultato. Si va allora di diserzione e questa sarà solo la prima di tante altre iniziative da parte della Curva Fiesole, scrive La Nazione. Venti minuti di solitudine e sicuramente senza cori, in compagnia delle gru dei cantieri e poco altro. Nella speranza di trovare prima o poi la terapia d'urto giusta.