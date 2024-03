Ieri sono stati consegnati i lavori del corpo principale per il restyling dello stadio Artemio Franchi al raggruppamento Cobar/Sac. Nello specifico, le impese hanno preso in consegna la Curva Ferrovia e parte dell'ex centro sportivo, nonché uno dei due campi del Cerreti.

“Il nuovo stadio è realtà”

Queste le parole in merito del sindaco di Firenze Dario Nardella, riportate da ANSA: “Via libera ai lavori per il nuovo stadio Franchi. Abbiamo firmato la consegna al raggruppamento di imprese vincitrici della gara di appalto con la direzione dei lavori al completo. Cominceremo con alcuni interventi di rinforzo e restauro strutturale della Curva Ferrovia e poi con la realizzazione della nuova Curva Fiesole a partire da giugno. In pochi credevano che avremmo risolto una questione di cinquant'anni, mentre ora il nuovo stadio è una realtà”.

“Abbiamo ditte preparate e professionali”

E aggiunge: “Per i lavori abbiamo alcune delle migliori maestranze italiane, con ditte preparate e professionali. Applicheremo il modello del cantiere trasparente e sicuro, frutto dell'accordo con sindacati e imprese, nell'interesse di tutti i lavoratori”.