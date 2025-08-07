Il triplo binario in cui si sta muovendo Pradè
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il mercato portato avanti dal direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, va avanti sul triplo binario entrate, uscite, rinnovi.
Il lavoro da fare
Restano da trovare un vice Kean e un eventuale vice Dodô. In quest'ultimo caso però molto dipenderà dalle risposte che riuscirà a dare Fortini in questi giorni di agosto che precedono i primi impegni ufficiali della squadra.
Rinnovi e mercato
E poi anche un altro centrocampista, anche se qui il discorso è legato ad un doppio filo col rinnovo di Mandragora, ancora in fase di stallo. Kean e Dodô sono altri due giocatori che potrebbero ritrovarsi con un contratto nuovo di zecca, anche se il centravanti è in una posizione diversa rispetto all'esterno brasiliano, che attende un rilancio da parte della società.
💬 Commenti (2)