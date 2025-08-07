Il triplo binario in cui si sta muovendo Pradè

Il mercato portato avanti dal direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, va avanti sul triplo binario entrate, uscite, rinnovi.

Il lavoro da fare

Restano da trovare un vice Kean e un eventuale vice Dodô. In quest'ultimo caso però molto dipenderà dalle risposte che riuscirà a dare Fortini in questi giorni di agosto che precedono i primi impegni ufficiali della squadra.

Rinnovi e mercato

E poi anche un altro centrocampista, anche se qui il discorso è legato ad un doppio filo col rinnovo di Mandragora, ancora in fase di stallo. Kean e Dodô sono altri due giocatori che potrebbero ritrovarsi con un contratto nuovo di zecca, anche se il centravanti è in una posizione diversa rispetto all'esterno brasiliano, che attende un rilancio da parte della società.