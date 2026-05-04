Dopo il flop Valentini, la Fiorentina torna su un centrale argentino del Boca Juniors: chi è il nuovo talento da 17 milioni

Dopo Valentini, la Fiorentina va a caccia del prossimo centrale argentino di proprietà del Boca Juniors: l'interesse dei viola è caduto proprio su un membro della retroguardia degli xeneizes, come riporta El Crack Deportivo.

Torna di moda il centrale argentino

Infatti, per continuare la tradizione di difensori argentini in maglia viola, l'ultimo nome caldo è quello di Lautaro Di Lollo, classe 2004 già stabilmente nelle rotazioni del Boca e della nazionale argentina Under 20. Cresciuto nelle giovanili, trovò l'esordio con gli argentini nel 2024, nella Copa Sudamericana (la versione latina dell'Europa League): oggi conta già sessantasei presenze tra i professionisti, nelle quali ha trovato cinque volte la rete.

Le cifre dell'operazione

Ha un contratto valido fino a dicembre 2029 e una clausola di 20 milioni di dollari - pari a 17.1mln di euro -, la più alta tra le fila del Boca, sintomo di una dirigenza che ci crede eccome nel suo futuro. La concorrenza, sempre secondo il canale argentino, sarebbe quella del Necaxa dal Messico, del Vasco da Gama dal Brasile, e dell'Inter Miami, compagine statunitense dove milita Messi. L'identikit sembra quello giusto: vediamo se la Fiorentina si ricongiungerà con la tanto amata figura del centrale argentino.