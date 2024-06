Esordio da ricordare per Tommaso Martinelli, che su Instagram ha ricordato così la sua lunga militanza e soprattutto l'appartenenza del suo cuore alla Fiorentina:

“Quel bambino che tanto sognava di giocare nella sua squadra del cuore ce l’ha fatta. Oggi ho esordito in seria A con la squadra che amo, che tifo e che mi ha cresciuto sia come giocatore ma soprattutto come uomo…parto dal ringraziare tutti i miei compagni che mi hanno sempre sostenuto in questo primo anno tra i grandi, lo staff che giorno dopo giorno mi ha aiutato a crescere in ogni piccolo dettaglio, la mia famiglia i miei amici che sono sempre con me in ogni piccola cosa, i miei procuratori che mi seguono sempre e infine un pensiero va anche a te Joe che mi hai sempre sostenuto e mi hai dato la possibilità quest’anno di far parte di questa fantastica squadra, mi dispiace tantissimo che non te la sei potuta godere ma sono certo che insieme al mio maestro enio e alla mia nuvoletta, avete tifato per me”.