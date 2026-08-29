Pedullà sicuro: "Njie sarà un nuovo giocatore della Fiorentina". Ecco le cifre dell'accordo
Alieu Njie si avvicina sempre di più alla Fiorentina, con i due club che hanno raggiunto un accordo pressochè totale
Njie sempre più vicino
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, Alieu Njie sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Le cifre, come detto, dovrebbero aggirarsi sui 16 milioni di euro di base fissa con ulteriori 4 milioni di bonus.
Il post su X
Questo il post su X del noto giornalista, che certifica l'imminente arrivo del tanto atteso rinforzo sulle fasce per mister Grosso.
💬 Commenti