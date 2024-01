Francesco Flachi, ex attaccante viola, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare il recente flop della Fiorentina in Arabia Saudita:

“Non ho capito la scelta di Beltran”

“A battere i rigori, ho visto una girandola che non ha senso, ci hanno provato tutti. A parte Nico, che è infallibile, li hanno calciati Beltran, Nzola e Bonaventura, prima di Ikoné. Mi fa strano che i compagni di maggiore esperienza non abbiano percepito che Jorko non sta bene. Non capisco perché Beltran, che invece sta bene mentalmente, non abbia preso il pallone”.

“Senza Nico e Jack…”

E infine: “Beltran e Nzola stanno giocando meglio adesso e la squadra se n'è accorta. L'argentino ha fatto un gran bel gol contro l'Udinese, ma quando Bonaventura non c'è, come Nico, la Viola soffre perché le alternative di qualità non esistono in rosa”.