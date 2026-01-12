Lo Spezia pronto ad aumentare l'offerta sull'ingaggio di Nzola, ma la trattativa non sarà facile. E a Pisa...
Il tema M'Bala Nzola tiene banco sia in casa Pisa che in casa Fiorentina, con la squadra nerazzurra che ha deciso di non proseguire la sua avventura con l'attaccante viola, attualmente in prestito.
La trattativa con lo Spezia
Per lui lo Spezia è pronto a muoversi con decisione per rinforzare l’attacco. Come riporta II Secolo XIX, il club ligure valuta la possibilità di aumentare l’offerta sull’ingaggio dell’attaccante pur di riportarlo in bianconero. In tal senso il club da oltreoceano ha ricevuto un’apertura importante dal patron Tom Roberts che ha fatto sapere di essere disponibile ad aumentare il monte ingaggi.
In attesa del futuro
In questo momento Nzola è in attesa di conoscere il suo futuro. L'angolano potrebbe anche finire fuori lista a Pisa qualora non si dovesse interrompere il suo prestito. Ad oggi non ha rifiutato il ritorno a La Spezia, ma la trattativa con la Fiorentina non si preannuncia semplice.