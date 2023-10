La probabile formazione dell'Empoli: Baldanzi stringe i denti e gioca dietro Caputo e Cancellieri. Un posto da titolare per Maleh

Alle 20.45 l'Empoli scenderà in campo al Franchi per il derby toscano contro la Fiorentina. Per l'occasione Andreazzoli schiererà un 4-3-1-2 composto da Berisha in porta, davanti a lui Ebuehi, Ismajli, Luperto e Cacace.

A centrocampo Marin, Grassi e l'ex viola Maleh, mentre Baldanzi stingerà i denti e agirà dietro la coppia d'attacco formata da Caputo e Cancellieri.

La probabile formazione dell'Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cancellieri. All. Aurelio Andreazzoli.