Il faccia a faccia e poi la festa: Il patto della riscossa siglato tra il tecnico e la Curva Fiesole

Fine partita di Fiorentina-Atalanta, il tecnico viola, Vincenzo Italiano, sente un coro per lui, sale sui cartelloni pubblicitari, apre le braccia e si batte il pugno sul cuore in segno di gioia. In quell’immagine di festa, c’è tutto il nuovo legame tra il tecnico e la curva.

Del patto esploso in un momento di festa ma realizzato la settimana scorsa, durante la sosta per le nazionali, ne parla stamani La Repubblica.

Il mister e la squadra hanno incontrato gli ultras, all'interno del Viola Park, cosa che succede ogni inizio campionato o in occasioni particolari della stagione. Sulla fonte citata si legge che ne è uscito un confronto sano, utile a superare le divergenze e a capire che dalla Fiesole la Fiorentina avrà sempre sostegno e che le critiche avverranno solo se la maglia non sarà sudata.

“Abbiamo avuto un incontro con i ragazzi della Fiesole e mi è piaciuto quello che ci siamo detti. Per questo quando mi hanno chiamato stasera sono andato volentieri e con rispetto. Ci incitano dall’inizio alla fine e di questo li ringrazio” questo è quello che Italiano ha detto nel dopogara di domenica scorsa.