Semplici: "Napoli, occhio alla Fiorentina, ma anche il Pisa... Contro i viola mi aspetto Lucca dall'inizio"

Il mister Leonardo Semplici è intervenuto a Radio Kiss Kiss rilasciando alcune dichiarazioni in merito alla prossima sfida fra Fiorentina e Napoli: “Viola e Azzurri hanno due bravissimi allenatori: hanno già inculcato la giusta mentalità. Tuttavia, adesso, con la sosta per le Nazionali, avranno soltanto due o tre giorni per preparare la gara".

Semplici “avverte” Conte

“Hojlund, ad esempio, non ha fatto neanche un allenamento. Credo difatti che Conte farà giocare Lucca. Il Napoli, comunque, ha una rosa molto lunga. Conte farà le migliori scelte per affrontare la Fiorentina e poi l’esordio in Champions League. Occhio però anche alla sfida con il Pisa: i campionati si decidono battendo le piccole”.

Poi, un parere sulla Nazionale di Gattuso

“Mi è piaciuto lo spirito della Nazionale di Gattuso. Il doppio attaccante ha dato i suoi frutti, si vista una squadra offensiva che vuole vincere”.