Le certezze e la grossa incertezza: Come potrebbe giocare la Fiorentina contro il Betis

Una sfida importante e una partita di richiamo. Le cose cominciano a farsi serie in Conference League per la Fiorentina che giovedì prossimo andrà in Spagna per affrontare il Betis Siviglia.

Certezze

Per questa gara la certezza si chiama Comuzzo, chiamato a prendere il posto di Marì che non è inserito nella lista Uefa. Così come purtroppo è certa l'assenza di Dodô che nelle prossime ore dovrebbe essere dimesso dall'ospedale dove si è fatto operare di appendicite. Al suo posto dovrebbe essere riproposto Folorunsho anche se, contro l'Empoli, ha mostrato tutti i suoi i limiti in un ruolo che non è suo.

Incertezza

L'incertezza, grande, invece è legata al ritorno in campo di Kean. Come abbiamo scritto a parte, il giocatore dovrebbe fare il suo rientro a Firenze oggi ed essere in gruppo a partire da domani. In che condizioni, soprattutto psicologiche, sarà? Questo è il vero interrogativo di queste ore che precedono la semifinale d'andata.