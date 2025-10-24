Intervistato da calcionews24, l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha commentato il momento della squadra viola: “Non è partita bene, però la cosa positiva è che la crisi sia arrivata subito, e quindi c'è tutto il tempo per recuperare. E' una squadra che ha cambiato molto, quindi ha bisogno di tempo per trovare un'identità forte. Ma nel calcio tutto può succedere e a volte per uscire dalle difficoltà basta una partita o un episodio”.

“Il Bologna sta maturando esperienza”

Poi sul Bologna, prossimo avversario della Fiorentina, ha aggiunto: “E' una squadra che ha maturato esperienza, con un bravo allenatore. L'ambiente ha entusiasmo, ci sono situazioni in cui questo fattore può portarti a fare grandi cose. Un altro esempio di questo è il Como”.