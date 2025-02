La parabola discendente di Piccini: l'ex viola firma con un club svizzero

Cristiano Piccini sembrava poter diventare un terzino destro di livello internazionale. La sua carriera, iniziata nelle giovanili della Fiorentina, sta percorrendo una parabola discendente che sembra non conoscere fine.

Il classe 1992, debuttò in maglia viola nella stagione 2010-2011. Dopo una serie di prestiti fu comprato dal Betis Siviglia. Dopo essersi messo in luce con la squadra spagnola passò allo Sporting Lisbona e successivamente al Valencia. Fra il 2018 e il 2019 vestì anche per tre volte la maglia della nazionale italiana.

Da quel momento però le cose non sono andate per il meglio; una lunga serie di infortuni ha pesantemente condizionato il proseguo della carriera del ragazzo fiorentino. Oggi, dopo una breve esperienza in Messico, il terzino ormai trentatreenne ha firmato con la squadra svizzera dell'Yverdon Sport, attualmente terz'ultima nella prima serie elvetica.