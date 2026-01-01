La classe non è acqua e l'età è solo un numero: l'ex viola Passarella incanta tutti con la sua tecnica - VIDEO

La giornata di ieri è stata per tutti una giornata di festeggiamenti, per celebrare l’ingresso nel nuovo anno: e sui social se ne sono viste di tutti. Non è passato però inosservato quanto fatto da un ex giocatore della Fiorentina, o per meglio dire, da una delle leggende della storia gigliata.

Le immagini sul web hanno lasciato tutti senza parole

Stiamo parlando del Campione del Mondo con l’Argentina ed ex difensore viola Daniel Passarella che, alla veneranda età di 72 anni, si è reso protagonista di un video andato virale sul web. L’ex difensore della Fiorentina sorprende tutti con un video in cui mostra tecnica e agilità a 72 anni: il classe 1953 si diverte a palleggiare in giardino con l’eleganza di un tempo.

Questo il video che circola su X:

Nonostante l'età, il fascino e l'eleganza del difensore restano immutati. Le immagini lo mostrano maneggiare il pallone con una spontaneità che riporta alla mente i suoi momenti di gloria sul terreno di gioco. Tutto un altro tipo di calciatore, o forse di uomo, rispetto a quelli presenti attualmente in rosa.