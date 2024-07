Il budget c'è per un 'altro Zaniolo' ma resta troppo basso per Gudmundsson. Colpani invece...

La Fiorentina non ce l'ha fatta a strappare il sì definitivo per Nicolò Zaniolo, che alla fine è approdato all'Atalanta.

Venti milioni

Per un giocatore che possa esprimersi in quella zona di campo, il budget si attesta intorno ai 20 milioni di euro scrive stamani La Nazione.

Pochi per Gudmundsson, ma per Colpani…

Restano troppo pochi per Albert Gudmundsson, del quale comunque si riparlerà col Genoa. Potrebbero invece essere giusti per Andrea Colpani del Monza, anche se la prima proposta del diesse Daniele Pradè è stata di prestito.