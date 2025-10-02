Dodo resta a casa anche nella prossima sosta. Ancelotti non prende in considerazione l'esterno della Fiorentina
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Niente da fare per Domilson Dodo. Il difensore della Fiorentina, che questa sera dovrebbe partire dalla panchina, non è stato preso in considerazione per la prossima sosta per le nazionali.
Niente convocazione per Dodo
Il CT del Brasile Carlo Ancelotti non ha selezionato il terzino destro della Fiorentina, che invece veniva maggiormente considerato con il predecessore dell'ex allenatore di Milan e Real Madrid fra le altre.
E Pioli “sorride”
Dodo dunque rimarrà a disposizione di Stefano Pioli nella sosta per le nazionali di metà ottobre. Una bella notizia sicuramente per il tecnico viola, che potrà lavorarci quotidianamente.
