I due giocatori della Fiorentina che hanno già la valigia pronta

La Fiorentina durante il prossimo mercato di gennaio arriverà a cedere (in prestito) Niccolò Pierozzi e Gino Infantino. I due, secondo quanto riportato da La Nazione, hanno già la valigia pronta.

I problemi di Pierozzi

L’esterno dopo aver avuto diversi problemi fisici ad inizio stagione, non sta trovando molto spazio, proprio a causa della continuità fisica che non ha mai avuto. In estate la sua cessione allo Spezia era già cosa fatta prima che emergesse il fatto che, per diversi mesi sarebbe stato inutilizzabile. Adesso questa sistemazione potrebbe tornare di moda.

Gino ti manca un ruolo

Infantino invece arriva da un calcio totalmente diverso e ancora non ha un ruolo ben definito. Una sistemazione in prestito potrebbe aiutare anche in questo senso.