"De Rossi ha rivitalizzato il Genoa. Lite Mandragora-Kean? Sono cose che capitano. La Fiorentina riuscirà a salvarsi"

Questo pomeriggio l'ex giocatore del Vicenza Alessandro Dal Canto, intervistato da TMW Radio, ha avuto modo di commentare la corsa salvezza, con particolare riguardo alla situazione di Genoa e Fiorentina.

“L'arrivo di De Rossi ha avuto senza dubbio un impatto positivo su tutto il Genoa, ma me lo aspettavo. Daniele è uno di quei grandi giocatori che, nonostante adesso sia dall’altra parte, hanno importanti valori a livello di sensibilità e questo li aiuta molto nel rapportarsi con certi tipi di giocatori. Ad oggi ha fatto un ottimo risultato. Cosa deve fare un’allenatore che subentra? Dipende, di solito uno quando entra guarda l'aspetto tecnico e se c'è qualche problema sotto l'aspetto mentale. C'è un dato di fatto, quando subentri a te viene permesso quello che a quello precedente non è stato permesso”.

“Lite sul Kean-Mandragora sul rigore? Sono cose che capitano”

Ha commentato anche la situazione vissuta dalla Fiorentina, con un particolare occhio di riguardo a quello che è avvenuto nei momenti precedenti al rigore segnato da Mandragora contro il Sassuolo: “Sono cose che capitano. Non è bello da vedere, ma sappiamo come sta la Fiorentina e certi aspetti emotivi prevalgono su altri aspetti razionali. Meglio che lo vogliano tirare in due piuttosto che nessuno. Quando c'è un momento di difficoltà, ci può stare una cosa del genere. Serve risolvere il problema, più che mandarli sotto la doccia. Non era un litigio negativo”.

“La Fiorentina è in grande difficoltà ma alla fine si salverà”

Ha poi concluso tranquillizzando tutti i tifosi viola: “Se alla fine della stagione la Fiorentina riuscirà a salvarsi? Nonostante la classifica e le gravi difficoltà che sta incontrando sono convinto che i viola abbiano i valori per uscire indenni. E’ anche vero che la rosa, visti i giocatori attuali, non è abituata a lottare per traguardi del genere. Sicuramente la situazione attuale è molto pericolosa ma nelle ultime settimane ho visto la squadra incanalata nella corsia giusta”.