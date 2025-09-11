Alfredo Aglietti, ex calciatore toscano e poi allenatore, ha parlato a News.superscommesse.it esprimendo le proprie considerazioni anche sulla Fiorentina di Stefano Pioli, in vista della sfida di sabato contro il Napoli.

’Una sfida che darà segnali importanti ad entrambe le squadre’

“Tra Fiorentina e Napoli sarà una partita che dirà qualcosa d'importante per entrambe, perché il Napoli ha sei punti, ma qualche difficoltà nelle prime due partite l'ha avuta, mentre la Fiorentina ne ha raccolti due, per cui vorrà prontamente riscattarsi e fare risultato pieno. A parte questa partita, quest'anno c'è grande entusiasmo a Firenze”.

‘I risultati arriveranno, la Fiorentina ha un progetto serio ed ambizioso’

“Il presidente Commisso ha fatto grandi acquisti e ha tenuto giocatori importanti come Comuzzo e, soprattutto, Kean, il quale ha rinunciato anche a fior di soldi da altri campionati meno prestigiosi, ma più profittevoli; è stata la dimostrazione che il progetto della Fiorentina resta molto serio e ambizioso, dando anche prova di una società sana che ha soltanto voglia di fare bene. I risultati arriveranno, perché la qualità c'è. Poi, è stato ingaggiato Pioli che è una garanzia per il campionato italiano. Resta una di quelle squadre che seguirò con grande curiosità, perché, secondo me, potrà dare fastidio a tutte”.