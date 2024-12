Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su proprio canale YouTube anche dell'imminente futuro lontano da Firenze e dalla Fiorentina di Cristiano Biraghi, dopo che la rottura con Palladino e una convocazione che ormai manca dalla sfida con l'Inter dello scorso 8 dicembre. Pedullà ha toccato poi altri argomenti.

‘Pellegrini-Fiorentina: nessuna conferma’

“Biraghi è uno dei capitano sull'uscio, assieme a Danilo e Lorenzo Pellegrini. Tre calciatori con la valigia pronta, separati in casa e pronti a decollare. Non mi risulta che la Fiorentina sia su Pellegrini, non ho conferme a riguardo; difficile che il calciatore resti a Roma”.

‘Bisogna rispettare un capitano anche quando se ne va'

"Biraghi è stato cercato dal Napoli e sondato da altre big. Biraghi è stato un capitano importante, e come tutti i capitani bisognerebbe rispettarlo anche quando va via. Penso che la sua storia a Firenze debba chiudersi bene, anche il congedo deve essere in linea con quanto il calciatore ha dato".